Призёр Олимпийских игр, хореограф, знаменитый фигурист и продюсер Илья Авербух рассказал, кто из его учеников выступит на юниорских прокатах.

«Да, это такой важный момент для нас. Наша команда будет представлена двумя парами. Мне кажется, что мы проделали очень приличную работу. Я хочу напомнить, что старшим тренером школы является Елена Масленникова, в этой школе также работают молодые ребята, которых мы взяли, и у них есть огромный потенциал — это Софья Шевченко и Игорь Ерёменко, ребята очень талантливые, и это тоже наш такой вклад с Леной, также Виталий Новиков тренирует в этой школе. Была проделана большая работа, я был постановщиком программ, которые ребята будут показывать. Это первый показ, когда мы уже заявим о том, что сделано школой за полгода и, конечно, уже были приглашения в школу наших известных российских судей, и я думаю, что наши две пары — Александра Шинкаренко/Влад Михайлов и Полина Пилипенко/Павел Драко— точно должны показать себя с очень яркой стороны. Волнуюсь, но надеюсь, что всё будет хорошо.



Можно будет увидеть меня за бортиком? Вполне возможно, но пока неокончательно, потому что у меня будет ещё один проект. Точно там будет Лена Масленникова. Я точно буду получать всю информацию, буквально завтра я еду на тренировку. Но на первых соревнованиях точно буду, которые будут проходить в Москве. Это очень важный турнир, там соберутся все московские пары, там я буду железно. Присмотреться к этим парам точно стоит», — заявил Илья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



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