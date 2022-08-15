Татьяна Тарасова прокомментировала слова Ричарда Макларена о допуске россиян на турниры

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по расследованию дела, связанного с допинг-скандалом на Олимпиаде-2014 в Сочи, Ричарда Макларена, который призвал допустить российских спортсменов на мировую арену.
«Приятно, что такой человек поддержал наших спортсменов. Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену. Я думаю, на Западе стали понимать, что соревнования без российских спортсменов неинтересны и неполноценны», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Татьяна Тарасова в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Её воспитанниками являются в том числе такие знаменитые фигуристы, как Ирина Роднина, Наталья Бестемьянова, Алексей Ягудин.
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