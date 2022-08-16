Леонова: Кондратюк — это такой персонаж, который будет ещё долго держаться в лидерах

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова высказала мнение о российском фигуристе Марке Кондратюке.

«Удержит ли Кондратюк лидерские позиции?

На мой взгляд, Марк — это такой персонаж, который будет ещё долго держаться в лидерах, и, по моему ощущению, у него чувствуются какое-то внутреннее спокойствие, уверенность. Он очень уверен в себе, и это видно. Да, возможно, у него есть какие-то косяки, но он уверенно захватил это лидерство, и оно, пожалуй, будет долгим. Марк совсем молодой парень и, во-первых, способен на многое, а во-вторых, он очень креативный, особенный, что в фигурном катании бывает редко.



Может ли Кондратюк составить серьёзную конкуренцию на международном уровне? Если будет выступать на международной арене, то, безусловно, с таким контентом должен. К тому же он очень интересный, запоминающийся. Ведь тут дело не только в прыжках, но и в самой программе. Программа должна зацепить, должна быть обязательно насыщенной. У Марка всё это есть, и если добавить хорошие качественные прыжки, то это будет серьёзная заявка, чтобы бороться с главными конкурентами на мировой арене», — сказала Леонова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Полное интервью с Алёной Леоновой читайте здесь.