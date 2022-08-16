Татьяна Навка пожелала Анне Щербаковой скорейшего выздоровления после операции на колене
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду (в дуэте с Романом Костомаровым), российская фигуристка Татьяна Навка пожелала Анне Щербаковой скорейшего выздоровления после операции на колене.
«Я понятия не имею, какого уровня у неё травма, какая будет операция. В любом случае я желаю ей выздоровления, быстрого возвращения в строй, и чтобы ещё много лет радовала нас своими достижениями», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сегодня, 16 августа, олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова в своих социальных сетях сообщила, что ей предстоит перенести операцию. Фигуристка будет прооперирована в Германии, куда отправится 17 августа.
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