Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду (в дуэте с Романом Костомаровым), российская фигуристка Татьяна Навка пожелала Анне Щербаковой скорейшего выздоровления после операции на колене.

«Я понятия не имею, какого уровня у неё травма, какая будет операция. В любом случае я желаю ей выздоровления, быстрого возвращения в строй, и чтобы ещё много лет радовала нас своими достижениями», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 16 августа, олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова в своих социальных сетях сообщила, что ей предстоит перенести операцию. Фигуристка будет прооперирована в Германии, куда отправится 17 августа.