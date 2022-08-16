Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Виктория Синицина показала, как училась летать для шоу «Лебединое озеро»

Виктория Синицина показала, как училась летать для шоу «Лебединое озеро»
Комментарии

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина рассказала, как училась летать для выступления в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Синицина исполняет роль белого лебедя Одетты, а её партнёр Никита Кацалапов играет принца Зигфрида.

«Это мои первые взлёты. За кадром было много нецензурного от Никиты, он очень переживал. Но всё было под контролем, я научилась», — написала Синицина в своём телеграм-канале.

В межсезонье Синицина и Кацалапов выступают вместе уже во втором шоу Татьяны Навки. Ранее они играли Принца и Настеньку в «Аленьком цветочке».

На днях Виктория и Никита, которые также являются женихом и невестой, опровергли появившуюся в СМИ информацию о завершении карьеры.

«Попросил руки максимально романтично». Знаменитые российские фигуристы решили пожениться «Попросил руки максимально романтично». Знаменитые российские фигуристы решили пожениться
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022