Виктория Синицина показала, как училась летать для шоу «Лебединое озеро»
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Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина рассказала, как училась летать для выступления в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
Синицина исполняет роль белого лебедя Одетты, а её партнёр Никита Кацалапов играет принца Зигфрида.
«Это мои первые взлёты. За кадром было много нецензурного от Никиты, он очень переживал. Но всё было под контролем, я научилась», — написала Синицина в своём телеграм-канале.
В межсезонье Синицина и Кацалапов выступают вместе уже во втором шоу Татьяны Навки. Ранее они играли Принца и Настеньку в «Аленьком цветочке».
На днях Виктория и Никита, которые также являются женихом и невестой, опровергли появившуюся в СМИ информацию о завершении карьеры.
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