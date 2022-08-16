Виктория Синицина показала, как училась летать для шоу «Лебединое озеро»

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина рассказала, как училась летать для выступления в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Синицина исполняет роль белого лебедя Одетты, а её партнёр Никита Кацалапов играет принца Зигфрида.

«Это мои первые взлёты. За кадром было много нецензурного от Никиты, он очень переживал. Но всё было под контролем, я научилась», — написала Синицина в своём телеграм-канале.

В межсезонье Синицина и Кацалапов выступают вместе уже во втором шоу Татьяны Навки. Ранее они играли Принца и Настеньку в «Аленьком цветочке».

На днях Виктория и Никита, которые также являются женихом и невестой, опровергли появившуюся в СМИ информацию о завершении карьеры.