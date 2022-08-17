Канадская фигуристка ответила на слова Косторной о катании с травмой, осудив Тутберидзе

Канадская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Кейтлин Уивер ответила на рассказ российской фигуристки Алёны Косторной о том, как она каталась с переломом целый год, будучи юниором.
«Что касается обезболивающих, это опасная история. Если перебрать с ними, они перестают действовать. Был ли такой опыт? Конечно. Я ведь целый год каталась с переломом, когда была в юниорах. Была сломана малая берцовая кость левой ноги. Сначала мне долго не могли поставить диагноз. Соответственно, тренировалась я в обычном режиме, и снизить нагрузку тренеры позволили только перед юниорским первенством мира», — приводит слова Косторной RT.
Именно на эти слова ответила Уивер.
«Продолжайте говорить мне, что сестра лапши не несёт ответственность», — написала Кэйтлин в своей социальной сети.
Говоря о «сестре лапши», канадская фигуристка имела в виду бывшего тренера Косторной — Этери Тутберидзе. Так иногда называют российского тренера за границей из-за волос.
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