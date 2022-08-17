Трусова открыла ИП, деятельность которого связана с исполнительскими искусствами

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании 18-летняя российская фигуристка Александра Трусова 11 августа стала индивидуальным предпринимателем. Эта информация появилась на сайте RusProfile.

Основной вид деятельности ИП, указанный на сайте: деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами.

На Играх-2022 в Пекине Александра Трусова уступила лишь соотечественнице Анне Щербаковой. Третьей стала японка Каори Сакамото, опередившая Камилу Валиеву.

Также Трусова является бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы.

В июне 2022 года Александра Трусова выступила в юниорском турнире в прыжках в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Она совершила четыре попытки и показала результат 4,19 м (победительница соревнований Светлана Антошина (Брянск) прыгнула на 6,09 м). Это позволило Трусовой выполнить второй юношеский разряд.