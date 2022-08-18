Дизайнер Куклычёва: у Косторной лучше всего получился образ «Харли Квин»

Дизайнер Алёна Куклычёва заявила, что каждый спортсмен должен выражать себя через стиль и выбирать его самостоятельно, отметив важность отражения внутреннего мира и образа в восприятии зрителя.
«Каждый спортсмен должен выражать себя через стиль, и стиль он должен выбрать сам для себя. Кто-то выбирает яркий, кто-то – более лиричный, нежный, и всем хочет показать, что он такой. Так же, наверное, подбираются и композиции под спортсмена. Вот если взять Алёну Косторную, «Харли Квинн». Не знаю, мне кажется, у неё лучше всего получился этот образ. Эту музыку, это платье можно надеть на любого спортсмена, и не каждый передаст эту энергетику так, как она это сделала во Франции, когда просто взорвала там.
Тогда, в первый раз, это было до мурашек, меня прямо зацепило. Это самое главное, поэтому каждый спортсмен должен найти свой стиль. Здорово, когда стиль отражает как раз внутренний мир и когда образ в целом доходит до зрителя. Это самое важное», — сказала Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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