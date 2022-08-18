Анне Щербаковой сделали операцию на колене в Германии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что успешно перенесла операцию на колене в Германии.

Ранее Щербакова сообщила в соцсетях, что не может полноценно тренироваться из-за давней травмы колена, поэтому согласилась на операцию, которая пройдёт в Германии. Фигуристка была прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска.

«Сегодня прошла операция. Я, конечно, волновалась, но врачи говорят, что всё прошло успешно. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал. И отдельное спасибо нашей федерации фигурного катания за помощь и заботу о моём здоровье», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

18-летняя Щербакова также является чемпионкой мира – 2021 и трёхкратной чемпионкой России. В межсезонье она выступала в ледовых шоу.

До нового года российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.