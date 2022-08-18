Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анне Щербаковой сделали операцию на колене в Германии

Анне Щербаковой сделали операцию на колене в Германии
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что успешно перенесла операцию на колене в Германии.

Ранее Щербакова сообщила в соцсетях, что не может полноценно тренироваться из-за давней травмы колена, поэтому согласилась на операцию, которая пройдёт в Германии. Фигуристка была прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска.

«Сегодня прошла операция. Я, конечно, волновалась, но врачи говорят, что всё прошло успешно. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал. И отдельное спасибо нашей федерации фигурного катания за помощь и заботу о моём здоровье», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

18-летняя Щербакова также является чемпионкой мира – 2021 и трёхкратной чемпионкой России. В межсезонье она выступала в ледовых шоу.

До нового года российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

После операции Щербаковой будет трудно вернуться. Карьера чемпионки близка к завершению? После операции Щербаковой будет трудно вернуться. Карьера чемпионки близка к завершению?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022