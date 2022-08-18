Анна Щербакова показала фото после операции на колене и поблагодарила за поддержку

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала фотографии после операции на колене, которую перенесла в Германии.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

На одной фигуристка стоит в палате, опираясь на костыли, на другой – прогуливается по улице. Напомним, Щербакова была прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска. Как сообщила Анна, это старая травма.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

«Операция позади. Спасибо за вашу поддержку, получила очень много сообщений с добрыми пожеланиями», — написала Щербакова в соцсетях.

18-летняя Щербакова также является чемпионкой мира – 2021 и трёхкратной чемпионкой России. В межсезонье она выступала в ледовых шоу.

До нового года российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.