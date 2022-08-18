Загитова пожелала перенёсшей операцию Щербаковой скорейшего выздоровления

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поддержала обладательницу золотой медали Игр-2022 Анну Щербакову, которая сегодня успешно перенесла операцию на колене.
Щербакова была прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска. Операция прошла в Германии. Как сообщила Анна, эта травма не давала ей полноценно тренироваться.
«Скорейшего выздоровления», — написала Загитова, опубликовав совместный снимок со Щербаковой.
Фото: Личный архив Алины Загитовой
Загитова и Щербакова вместе тренируются в группе Этери Тутберидзе. Фигуристки завоевали олимпийское золото в женском одиночном катании на двух Олимпиадах подряд. Также Алина и Анна по разу выигрывали чемпионат мира. Загитова в декабре 2019 года приостановила карьеру и выступает в различных шоу.
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