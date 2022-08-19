Татьяна Навка отреагировала на переход Ульяны Ширяевой в сборную Канады

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о том, что российская фигуристка Ульяна Ширяева сменит спортивное гражданство и будет выступать за Канаду.
«Федерация фигурного катания делает всё возможное, чтобы наши спортсмены не уезжали. Переход российских фигуристов под флаги других стран был всегда. Не нужно делать из этого какой-то важной крайности», — приводит слова Навки Metaratings.
Ранее стало известно, что 15-летняя фигуристка готовится сменить спортивное гражданство и будет представлять Канаду. Запрос на переход Ульяны Ширяевой был отправлен Федерацией фигурного катания Канады, в России его должны рассмотреть в декабре 2022 года.
47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.
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