Стала известна музыка к произвольным программам фигуристок юниорской сборной России

В ледовом дворце подмосковной базы в Новогорске юниорки завершили представление произвольных программ в рамках контрольных прокатов фигуристов сборной России.



Стали известны музыкальные композиции, под которые поставлены программы юных фигуристок.



Вероника Жилина: El Tango De Roxanne

Анастасия Зинина: Heart Of Glass Remix — Blondie

Мария Захарова: Esperanza — Максим Родригес

Алина Горбачёва: Girl in a Mirror — Дженнифер Томас

Елизавета Лабутина: Maktub — Маркус Вианa

Надежда Понтелеенко: Beneath The Floorboards — Power Haus

Мария Гордеева: саундтрек к сериалу «Игра престолов»

Таисия Щербинина: Cry Me a River — Jud

Любовь Рубцова: Rev02 — Psychic Pollution

Вероника Яметова: Cirque du Soleil – Mirko

Алиса Двоеглазова: саундтрек к фильму «Ла-Ла Лэнд»

Дарья Садкова: саундтрек к фильму «Привидение»

Елизавета Куликова: If Yoy Go Away — Imany

Софья Титова: Power Of Evil — Лоран Джулье