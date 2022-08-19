Загитова — болельщикам: спасибо всем за вашу любовь. Это бесценно!

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о своих фанатах, для которых она с удовольствием катается в ледовых шоу.

В августе Загитова выступает в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи.

«Выступать для фанатов и поклонников фигурного катания доставляет мне удовольствие. Они заряжают меня своей энергией, и я стараюсь отдать им свою в ответ. Мне приятны встречи после шоу, особенно когда я вижу счастливые глаза зрителей. Ранее фанатам удавалось следить за моими выступлениями в основном по телевизору, теперь же есть возможность встретиться лично. Знаю, что многие болельщики пишут мне добрые слова, делятся впечатлениями в соцсетях. Спасибо всем за вашу любовь. Это бесценно!» — приводит слова Загитовой «Собака.Ru».