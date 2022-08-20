Буянова рассказала, почему перенесли дату проведения операции Косторной

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова рассказала, почему перенесли дату проведения операции чемпионки Европы – 2020 Алёны Косторной, которая занимается в её группе.
«Хирургическое вмешательство по поводу разрыва вертлужной губы тазобедренного сустава могло быть проведено чемпионке Европы-2020 ещё в первой половине июля. Но в клинике ФМБА, которая обслуживает спортсменов российских сборных команд, не оказалось необходимых расходников. Потом выяснилось, что один из анализов Алёны требует, чтобы был выдержан десятидневный карантин, и дата операции передвинулась на вторую половину августа.
К сожалению, у нас нет возможности выбрать другую клинику. Вряд ли для Алёны найдут возможность отправить её оперироваться в ту же Германию. Поэтому остаётся только ждать», — приводит слова Буяновой RT.
Сейчас, по словам Буяновой, карантинные сроки в системе ФМБА ужесточились и возможность лечь в больницу отодвинулась ещё на три недели, а то и на месяц.
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