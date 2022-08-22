Татьяна Навка поделилась фотографиями из путешествия в Турцию

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка поделилась впечатлениями от путешествия в Турцию.

Фото: из личного архива Навки

Фото: из личного архива Навки

«Кто со мной давно, тот знает, что в путешествиях я люблю узнавать что-то новое и интересное. Приезжая в разные города, я стараюсь познакомиться с культурой региона, как современной, так и древней. Всегда стараюсь делиться с вами любопытной информацией.



Так и в этот раз, находясь на берегу Эгейского моря со стороны турецкого побережья, я окунулась в культуру народов, которые когда-то населяли этот регион. А это лидийцы, фригийцы, спартанцы, персы, македонцы, римляне, византийцы и греки.



Это невероятно здорово, что, находясь на территории одного государства, можно познакомиться с культурой, традициями и обычаями разных народов.

P. S. Часто бываю в Турции и по работе, и с туристическим целями. Хочу отметить, что благодаря русским туристам наблюдаю позитивную динамику в развитии. Как в сервисе, так и в вариантах отдыха. Становится интереснее, вкуснее, разнообразнее», – написала Татьяна Навка в своей социальной сети.