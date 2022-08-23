Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Станислава Константинова: уже в печёнках засел этот «культ тела» и постоянный контроль еды

Станислава Константинова: уже в печёнках засел этот «культ тела» и постоянный контроль еды
Комментарии

Российская фигуристка Станислава Константинова, выступающая в женском одиночном катании, рассказала, будет ли соблюдать диеты после завершения спортивной карьеры.

«Вот честно, будучи столько лет в большом спорте, прошла огонь, воду и медные трубы в борьбе с лишними кг, не позволяла себе ни кусочка лишнего много лет. Когда закончу тренировки и выступления, я ни за что не потрачу ни минуты своего драгоценного времени на диеты, мысли о еде и прочие загоны. Настолько уже в печёнках засел этот «культ тела» и постоянный контроль еды. Но кататься хочется красиво. Поэтому в поисках баланса физического/ментального здоровья и хорошего результата в этом вопросе…» — написала Константинова в своём телеграм-канале.

22-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), а также медалистка «челленджеров»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018). Также она серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.

Новость по теме
«Матчи «Зенита» заряжают меня». Константинова рассказала, почему поздравила клуб кричалкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022