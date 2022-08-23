Станислава Константинова: уже в печёнках засел этот «культ тела» и постоянный контроль еды

Российская фигуристка Станислава Константинова, выступающая в женском одиночном катании, рассказала, будет ли соблюдать диеты после завершения спортивной карьеры.
«Вот честно, будучи столько лет в большом спорте, прошла огонь, воду и медные трубы в борьбе с лишними кг, не позволяла себе ни кусочка лишнего много лет. Когда закончу тренировки и выступления, я ни за что не потрачу ни минуты своего драгоценного времени на диеты, мысли о еде и прочие загоны. Настолько уже в печёнках засел этот «культ тела» и постоянный контроль еды. Но кататься хочется красиво. Поэтому в поисках баланса физического/ментального здоровья и хорошего результата в этом вопросе…» — написала Константинова в своём телеграм-канале.
22-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), а также медалистка «челленджеров»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018). Также она серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.
- 23 августа 2022
-
10:16
-
10:04
- 22 августа 2022
-
21:34
-
19:22
-
18:48
-
16:33
-
14:39
-
13:25
-
09:22
- 21 августа 2022
-
22:11
-
21:57
-
21:46
-
20:52
-
13:22
- 20 августа 2022
-
22:39
-
22:04
-
21:41
-
18:22
-
16:46
-
15:57
-
15:38
-
15:31
-
13:30
-
13:16
-
11:40
-
09:48
- 19 августа 2022
-
21:40
-
20:28
-
20:07
-
19:49
-
19:22
-
18:31
-
16:53
-
16:49
-
15:22