Станислава Константинова: уже в печёнках засел этот «культ тела» и постоянный контроль еды

Российская фигуристка Станислава Константинова, выступающая в женском одиночном катании, рассказала, будет ли соблюдать диеты после завершения спортивной карьеры.

«Вот честно, будучи столько лет в большом спорте, прошла огонь, воду и медные трубы в борьбе с лишними кг, не позволяла себе ни кусочка лишнего много лет. Когда закончу тренировки и выступления, я ни за что не потрачу ни минуты своего драгоценного времени на диеты, мысли о еде и прочие загоны. Настолько уже в печёнках засел этот «культ тела» и постоянный контроль еды. Но кататься хочется красиво. Поэтому в поисках баланса физического/ментального здоровья и хорошего результата в этом вопросе…» — написала Константинова в своём телеграм-канале.

22-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), а также медалистка «челленджеров»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018). Также она серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.