Камила Валиева заняла третье место в топ-50 татар Москвы. Алина Загитова — 24-я

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянка Камила Валиева заняла третье место в топ-50 татар Москвы от казанского издания «Бизнес Online». Другая фигуристка — Алина Загитова, заняла в этом топе 24-е место.

«Сразу с третьего места в рейтинге стартует чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева. За последние годы она собрала всевозможные титулы на соревнованиях, а допинговая драма на Олимпиаде заставила сочувствовать ей даже тех, кто до этого был к фигурному катанию равнодушен. Несмотря на свой юный возраст, Валиева показала стойкость характера, и, несмотря на давление, спортсменка не собирается завершать карьеру. Дополнительные очки и любовь татар всего мира Валиева заслужила за слова о том, что горда быть татаркой», — написали на сайте издания.

Лидером рейтинга стал Марат Хуснуллин, второе место занял Равиль Гайнутдин. Другие представители спорта в этом рейтинге: президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев (6-е место), гимнастка Алина Кабаева (19-е место), футбольный функционер Наиль Измайлов (32-е место), футболист Наиль Умяров (40-е место).