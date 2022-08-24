Виктория Синицина рассказала о своих шрамах

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Олимпийских игр − 2022 в танцах на льду Виктория Синицина рассказала, откуда появляются шрамы у фигуристок и сколько их имеется у неё.
«Есть фраза «Шрамы украшают мужчин». А женщин?
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К сожалению, в нашем виде спорта они неизбежны. Не могу сказать, что шрамы украшают! Я их замечаю, даже если они совсем незаметны. Бывают шрамики от лезвия, зубцов, пяток или, самое банальное, просто ото льда, потому что он очень острый, когда хорошо закатан.
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Иногда выходишь на вторую разминку, а перед тобой семь пар откатались и на зубцах попрыгали. И ты думаешь, больно будет, а потом мысль − «да и фиг с ним».
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Так что на одной коленке у меня 12 шрамиков, на другой всего два. На подбородке два, ну и любимые надкостницы. И самое… Это кисти и пальцы!
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Короче, красота требует жертв!» − написала фигуристка в телеграм-канале.
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