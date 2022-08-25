Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей последней диете

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о своей последней диете и отношении к диетам.
В настоящее время Медведева принимает участие в шоу «Вызов» на ТНТ. Съёмки проходят в Карелии.
«Моя последняя диета была такая: я не ела сахар целый месяц, потому что мне в какой-то момент стало от него плохо и я плохо себя чувствовала.
Но потом я приехала в Карелию, здесь много нервов, много физических нагрузок, съёмок. И меня вдруг стали кормить шоколадками и чипсами, вот этим всяким непотребством. И так вот я сдалась.
Поэтому я возвращаюсь в Москву и снова ограничиваю сахар, потому что я так намного лучше себя чувствую.
А вообще, как бы грубо я сейчас ни звучала, самая действенная диета – это перед диетой пойти к психологу и разобрать, почему именно хочешь сесть на диету и для чего тебе это нужно. И чем побуждается это желание сесть на диету – из любви к себе или из-за буллинга общества над тобой. Хороший психотерапевт всему голова. И, самое главное, голова вашему счастью, девочки», — сказала Медведева в телеграм-канале «Кружева».
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