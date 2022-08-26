Бетина Попова поставила произвольную программу паре Черемных/Бутенко

Тренер Сергей Доброскоков сообщил, что чемпионка Универсиады 2019 года Бетина Попова поставила произвольную программу его ученикам — паре Варвара Черемных/Даниил Бутенко.



«Короткую программу мы оставили с прошлого сезона. Она у ребят интересная на музыку из итальянского фильма La Strada. Естественно, переделали дорожку шагов. Долго мучились, корректировали, но не факт, что учли все нюансы. Будем здесь, в Новогорске, разбирать с судьями и специалистами.

Дорожку шагов, как и произвольную программу, ставила им Бетина Попова. Елене Анатольевне, кстати, постановка понравилась. Сейчас главное – программу выкатать. Девочке, конечно, надо больше добавлять темперамента, всё-таки Кармен. Девочка молодая, в 13 лет сложно такие чувства передавать. Но Варя старается. Они оба стараются. Молодцы!

Варя растёт. Но ничего не растеряла, ни прыжки, ни парные элементы. Меня это очень радует. У Вари превосходный вестибулярный аппарат. Может, потому что её папа — лётчик, и это передалось по наследству… Они с Даней хорошие ребята. Стабильные. Я пишу им планы на каждую неделю. Они всё выполняют. Работать с ними одно удовольствие…

Очень хорошо, что сейчас на прокатах специалисты посмотрят наши программы и дадут рекомендации. После у нас будет в запасе время до октября, когда начнутся первые старты, чтобы провести работу над ошибками, всё доделать, накатать. Нововведений много, и надо всё чётко понимать», — приводит слова Доброскокова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.