Тренер Павел Слюсаренко собщил, что российская фигуристка Елизавета Осокина будет выступать в паре с Артёмом Грицаенко.
«В общей сложности у нас сейчас 11 пар разного возраста. Среди них — Елизавета Осокина, которая катается с Артёмом Грицаенко. Наша пара Анна Киреева – Илья Иванов, другие. Надеюсь, в ближайшее время появятся новые дуэты.
Миша Назарычев, к сожалению, покинул нашу группу. Мише и Наде Лабазиной были поставлены новые программы Сергеем Плишкиным, но у Миши появились личные планы, которые он решил реализовать.
Поскольку пар у нас много, расширился наш тренерский штаб. С прошлого сезона с нами работает Егор Закроев. Присоединилась Татьяна Тудвасева, моя бывшая спортсменка. У нас новый тренер по ОФП Алексей Окулов, ранее он тренировал пермских легкоатлетов. Начали сотрудничать с Максимом Болотиным. Он приезжает к нам и работает над скольжением, дорожками шагов», — приводит слова Слюсаренко пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
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