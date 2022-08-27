Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова показала фото со своими собаками. На снимке для журнала «Мир фигурного катания» пять из шести питомцев спортсменки.
Отсутствует самая первая и известная собака Александры — чихуахуа Тина. На первом плане — пудель Лана, по бокам хозяйки — хаски Джек и басенджи Алита, на коленях — пудель-тикап Круэлла и белоснежный щенок, подаренный в июле китайскими болельщиками.
Фото: Личный архив Александры Трусовой
Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе, откуда на сезон-2020/2021 она уходила в академию Евгения Плющенко. В произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине Трусова приземлила пять четверных прыжков, но по сумме двух программ уступила в борьбе за золотую медаль соотечественнице Анне Щербаковой.
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