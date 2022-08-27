Трусова и Кондратюк совершили вечернюю прогулку на водном велосипеде

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова показала видео вечерней водной прогулки с друзьями, среди которых фигурист Марк Кондратюк. Молодых людей связывают романтические отношения.

Компания путешествует на катамаране, приводимом в движение с помощью педалей (как велосипед).

«Так всё. Скорость. Я – скорость», — наигранно важно говорит Кондратюк, крутя педали. Но серьёзность быстро слетает с Марка, и всё дружно смеются.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

Трусова и Кондратюк вместе выступали на Олимпийских играх в Пекине. По окончании сезона фигуристы вместе отдыхали, после чего стало известно об их романе, который молодые люди не стали скрывать. Фигуристы вместе проводят свободное время, отдыхают, участвуют в ледовых шоу.