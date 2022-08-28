Наталья Забияко поздравила Дарью Касаткину с завоеванием очередного титула WTA

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Наталья Забияко поздравила 10-ю ракетку мира российскую теннисистку Дарью Касаткину с завоеванием титула на турнире категории WTA-250 в Гранби (Канада).
В финале Гранби первая ракетка России Касаткина (1) обыграла бывшую россиянку, ныне представляющую Австралию Дарью Савилл (9) со счётом 6:4, 6:4.
Забияко опубликовала совместный снимок с Касаткиной и трофеем Гранби, добавив эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Натальи Забияко
Для 25-летней Касаткиной это шестой титул на уровне WTA и второй за месяц. Благодаря титулу россиянка вернётся на лучшую для себя позицию в рейтинге WTA – девятую строчку.
Напомним, в середине июля Касаткина сделала каминг-аут, а также раскрыла, что встречается с Забияко.
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