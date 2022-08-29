«Нравится по характеру Щербакова». Горбачёва — о фигуристке, на которую равняется
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15-летняя российская фигуристка Алина Горбачёва ответила, кого она видит образцом для подражания.
«Есть ли кто-то из фигуристов, на кого я равняюсь? Мне нравится по характеру Аня Щербакова. То, как она может в нужный момент собраться, выйти и сделать. В нужный момент, в нужном месте, в нужное время», — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Напомним, на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Щербакова завоевала золотую медаль. При этом по ходу сезона она была третьей на чемпионате России и второй на чемпионате Европы, уступая Камиле Валиевой и Александре Трусовой. Трусова в Пекине завоевала серебро, Валиева стала четвёртой.
Полное интервью с Алиной Горбачёвой читайте на «Чемпионате»:
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