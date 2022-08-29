«Хочу кататься за Россию». Фигуристка Горбачёва – о смене гражданства, «Круэлле» и квадах

15-летняя Алина Горбачёва поразила всех на юниорских контрольных прокатах смелым выбором музыки для короткой программы — саундтреком из фильма «Круэлла». Тем самым, под который каталась в олимпийском сезоне Александра Трусова в произвольной. Но Алина не боится реакции публики и понимает — сколько людей — столько и мнений. Она любит кататься и уверенно идёт к своей мечте, хотя выйти во взрослые сможет лишь в 18 лет — как раз накануне следующей Олимпиады.

Однако ни поднятие возрастного ценза, ни огромная конкуренция не сказываются на её мотивации. Алина уже успешно выполняла четверной сальхов на соревнованиях и желает выучить все элементы ультра-си. А ведь в фигурное катание она пришла довольно поздно — в семь лет, хотя большинство детей начинает заниматься с трёх.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» фигуристка рассказала, как ей удалось догнать других детей на заре карьеры, почему не побоялась кататься под прошлогоднюю музыку Трусовой и к какому контенту стремится в новом сезоне.

А ещё поделилась своей главной мечтой.

«Планирую делать четверной сальхов — и не один. И не только сальхов»

— Алина, прошлый сезон у тебя сложился отлично. Ты выиграла два этапа Кубка России в разряде КМС, стала седьмой на первенстве России среди юниоров и третьей на первенстве России среди старшего возраста. Ты сама довольна такими результатами?

— В целом да, но не до конца. С одной стороны, я добилась своей цели — прыгнуть четверной на соревнованиях и набрать больше 200 баллов. А с другой — сделала несколько досадных ошибок, которые сильно сказались на результатах. Например, на первенстве России среди юниоров упала на каскаде в произвольной программе и не попала в шестёрку сильнейших, а значит, в основной состав юниорской сборной. А на старшем первенстве России из-за «бабочки» осталась без титула чемпионки страны. Знаю, что могла выступить чисто, понимаю, где не доработала на тренировках. Сделала много выводов, постараюсь не повторять ошибок в новом сезоне.

Алина Горбачёва с тренерами Фото: Из личного архива

— Ты впервые попробовала исполнить четверной сальхов в произвольной программе во время финала Кубка России. Но допустила ошибку, которая, кажется, потянула ошибки и на других элементах. Что тогда случилось?

— Просто я в первый раз каталась на соревнованиях с четверным, и немного не хватило концентрации на остальные элементы. Я собралась на четверной сальхов, но дальше немного мысленно расслабилась, отпустила ситуацию головой. Поэтому во второй половине программы многое и не получилось.

— Несмотря на неудачную попытку первого квада, ты пошла на него и на первенстве России среди старшего возраста. И тогда квад-сальхов у тебя вышел идеально. Помнишь, что чувствовала тогда?

— Если честно, то после проката сильно расстроилась, потому что очень не люблю делать «бабочки». Было досадно из-за этого. Двойной аксель я могу прыгать с закрытыми глазами, а тогда сделала одинарный. Потеряла достаточно много баллов. В целом были смешанные чувства. Я радовалась, что четверной получился чисто, но очень расстроилась из-за «бабочки» на дупеле.

— В каком состоянии у тебя сейчас находится квад-сальхов? Планируешь вставлять его регулярно в программу?

— Да, планирую. Сейчас я восстанавливаюсь после травмы левой ноги, поэтому пока четверной сальхов не прыгаю. Но планирую его делать — и не один. И не только сальхов.

— Уже известны сроки восстановления после твоей травмы?

— У меня скоро контрольная МРТ, надеюсь, после неё врачи разрешат нагружать ногу полностью. Хочется уже на следующих прокатах (ФФККР планирует повторить юниорские контрольные прокаты в сентябре. — Прим. «Чемпионата») выступать с четверным сальховом.

«Хочу научиться прыгать все элементы ультра-си»

— Вообще, четверной сальхов ты пробовала ещё в марте 2020 года на первенстве России среди младшего возраста. Правда, прыгала его в соревнованиях элементов. Почему же ты вставила его непосредственно в программу лишь спустя два года? Помешал карантин?

— Я пробовала четверной сальхов, но тогда не так активно его учила. Делала несколько попыток на тренировке, но это не было чем-то целенаправленным. Основательно изучать его я начала с позапрошлого сезона. Карантин в принципе никак не помешал. Мы много занимались на полу: и СФП, и ОФП, и хореографией. Поэтому форму не потеряли, и я достаточно быстро восстановилась после карантина.

— Не было такого после возвращения на лёд, что ты не помнишь, как что-то делать?

— В начале было не то чтобы сложно, но необычно. Всё как будто по-новому. Однако дальше я быстро втянулась, так как форма на карантине была хорошая.

— В соцсетях у тебя есть видео, как ты во время карантина катаешься на фигурных роликах дома. Это как-то помогло тебе поддерживать форму?

— Нет, это, если честно, было просто ради развлечения.

— Александра Трусова тем летом тоже примеряла фигурные ролики и даже прыгала на них. А ты пробовала на роликах прыжки?

— Только одинарные. На роликах при прыжках совсем другие ощущения, не такие, как на льду.

— А что было легче/сложнее?

— Я бы не сказала, что сложнее или легче, но, например, вращаться на роликах у меня совсем не получалось. Я не поняла, как это делать. А прыгать, думаю, если этим заниматься столько же, сколько и на льду, то это не было бы сложнее.

— Помимо четверного сальхова, ты учила ещё четверной тулуп и тройной аксель. Как сейчас с ними успехи?

— Сейчас из-за травмы я пока не заходила на них, но буду изучать дальше. Вот в прошлом сезоне и четверной тулуп, и триксель учила активно. Когда врачи разрешат, буду осваивать их дальше.

— Есть планы выучить ещё какие-нибудь элементы ультра-си?

— Да, есть. Хочу научиться прыгать все.

— Четверной аксель тоже?

— Об этом пока не думала, хочу сначала триксель освоить.

— А к какому прыжковому контенту стремишься в новом сезоне?

— К двум четверным сальховам и четверному тулупу.

«Тренеры обещали мне «Круэллу» в этом году»

— Всех очень впечатлила твоя новая короткая программа под саундтрек из фильма «Круэлла». Не страшно было брать музыку, под которую каталась Александра Трусова в прошлом сезоне?

— Так получилось, что мы выбрали эту музыку ещё до того, как Саша Трусова стала под неё кататься. Но так как моя прошлая короткая программа под французскую песню была очень удачная, то мы решили оставить её на второй сезон, а «Круэллу» взять в этом году.

Потом, когда Саша вышла со своей произвольной, было немного неожиданно. Но мы всё-таки решили взять эту музыку. Тренеры обещали мне её в этом году. Ещё прошлым летом они сказали, что в следующем сезоне возьмём. А я обещала, что буду хорошо под неё кататься.

— Значит, тренеры не отговаривали тебя брать «Круэллу»?

— Нет, не отговаривали.

— С какой реакцией ты столкнулась после премьеры программы?

— В соцсетях писали много всего разного. Кто-то писал, что понравилось, а кто-то, что это плагиат Трусовой. Но я понимаю — сколько людей, столько и мнений. Кому-то понравится, кому-то не понравится.

Алина Горбачёва Фото: Из личного архива

— «Круэллу» тебе ставил хореограф Никита Михайлов. Расскажи, как проходила работа, сколько времени ушло на постановку?

— На саму постановку часов шесть-семь. Но программу я отрабатываю с тренерами каждый день, больше с Владой Николаевной [Данилкиной], иногда Софья Анатольевна [Федченко] что-то подсказывает по шагам. А с Никитой Михайловым я работаю давно, первую программу он поставил мне в девять лет. Это было «Кабаре». Мой тренер Софья Анатольевна как-то с ним связалась и попросила поставить мне программу.

— В произвольной у тебя в первой части композиция «Girl in the mirror» Дженнифер Томас, а во второй – «Hurt» Кристины Агилеры. Чья это была идея?

— У тренеров была задумка, чтобы я катала взрослую глубокую программу под сильную музыку. Обе части нашла Софья Анатольевна, когда мы были в отпуске. Мне сразу понравились они. В первой — я катаюсь, как будто борюсь с проблемами подросткового периода. Многим ведь подросткам не нравится, как они выглядят, у них есть какие-то комплексы. И я показываю в произвольной, как борюсь с этими проблемами, как мне сложно, но в итоге побеждаю. Вторая часть посвящена моей прабабушке, которой, к сожалению, уже нет. В программе я сожалею, что не могу больше ей звонить, больше уделять времени. Кристина Агилера поёт в песне о своём отце. Что она не помирилась с ним вовремя и сделала много ошибок. Я же перенесла это на прабабушку.

— Сложно эмоционально катать программу с таким глубоким смыслом?

— Не скажу, что сложно, я это пережила. Мне, наоборот, нравится кататься с эмоциями, программа проходит легче.

«Гражданство менять не планирую, нет. Хочу кататься за Россию»

— В новом сезоне международных стартов не будет. Есть расстройство по этому поводу?

— Да, расстроена, конечно, но буду кататься в России, здесь самые сильные девочки в мире, так что скучно точно не будет.

— Многие российские юниорки сейчас активно меняют гражданство, чтобы иметь возможность выступать на международном уровне. У тебя были когда-нибудь такие мысли?

— Менять гражданство не планирую, нет. Хочу кататься за Россию.

— Ты родилась после 1 июля, 23 июля тебе исполнилось 15 лет, из-за этого ты не можешь в этом сезоне выйти во взрослые. Но после поднятия возрастного ценза ты выйдешь во взрослые только в 18 лет в сезоне-2025/2026 накануне Олимпиады. Не обидно?

— Не могу сказать, что обидно. Можно кататься по юниорам, нас всё равно пока не допускают, и непонятно, когда допустят. Надеюсь, что скоро, конечно, ведь я не выступала ещё на юниорском Гран-при, например. Так что в какой-то степени хорошо, что успею туда съездить позже. Поэтому вроде обидно, а вроде и нет.

Алина Горбачёва с фигуристками юниорской сборной России Фото: Из личного архива

— То есть у тебя не было проблем с мотивацией, когда узнала, что теперь придётся ещё три года соревноваться в юниорах?

— Нет. Надо дальше продолжать учить новые элементы и совершенствоваться.

— Как думаешь, есть ли смысл в поднятии возрастного ценза? Затормозит ли это прогресс?

— Сложный вопрос. На самом деле, особо ничего не поменялось, все так же будут учить и прыгать ультра-си в юниорах, а потом во взрослых.

«Нравится по характеру Аня Щербакова»

— Ты ездила в Санкт-Петербург смотреть прошлый чемпионат России. Чьё выступление тебе больше всего запомнилось? Как в целом впечатления?

— Да, я ездила смотреть произвольную программу. В целом мне понравились девочки, смотреть всё вживую, тем более мы сидели очень близко ко льду, это совсем не так, как по телевизору, была отличная заряженная атмосфера. Больше всего, наверное, запомнился прокат Камилы Валиевой.

— А есть ли кто-то из фигуристов, на кого ты равняешься?

— Мне нравится по характеру Аня Щербакова. То, как она может в нужный момент собраться, выйти и сделать. В нужный момент, в нужном месте, в нужное время.

— В женском одиночном катании в России огромная конкуренция. Это пугает или, наоборот, подстёгивает?

— Это меня совершенно не пугает, только мотивирует расти дальше.

— Смотрела ли ты Олимпиаду в Пекине? За кого болела?

— Смотрела, мне понравились все наши девочки. Я не болела за кого-то конкретного, просто болела за них всех.

— Что больше всего запомнилось тебе с Олимпиады?

— Даже не знаю, сложно что-то выбрать. Но скандал с Валиевой запомнился. Ещё четверные Саши Трусовой запомнились.

«Я поставила себе цель, можно сказать, что это мечта — выиграть Олимпиаду»

— Ты начала заниматься фигурным катанием очень поздно по современным меркам — в семь лет. Как тебе удалось догнать других детей?

— Я очень хотела, очень старалась, желала догнать девочек. Но в начале занималась просто для себя. У меня была мечта стать олимпийской чемпионкой, но не сразу, как начала заниматься. Я стала заниматься для себя, потому что хотела кататься и сама пришла в фигурное катание. А потом уже стало получаться, и я поставила себе цель, можно сказать, что это мечта — выиграть Олимпиаду. Мне нравилось кататься, и я начала развиваться всё больше и больше. Стало получаться, старалась догнать девочек. Хотя даже не столько старалась их догнать, сколько просто старалась становиться лучше. Не думала о том, что нужно кого-то перегнать. Становилась лучше сама по себе.

— Ты родилась в Краснодаре, потом вы переехали ради развития твоей карьеры в Тверь, а затем и в Москву. Сложно было поменять три города?

— В начале — да. Сначала я переезжала без мамы к тренеру. Было, естественно, сложно, но я хотела заниматься, и мне всё это казалось интересным. Новые города, новые места. А теперь мне просто нравится в Москве, и я считаю этот город своим домом.

Алина Горбачёва и Софья Федченко Фото: Из личного архива

— Сейчас ты занимаешься в Химках у Софьи Федченко, которая тоже родом из Краснодара. Расскажи, как вы познакомились? Это она позвала тебя в Москву?

— Получилось интересно. Я подкатывалась в Краснодаре у тренера, который является другом Софьи Анатольевны — они вместе катались в Краснодаре. И этот тренер как-то раз уехал с другими фигуристками на соревнования, а Софья Анатольевна на тот момент была в Краснодаре. Тренер попросил её со мной покататься, и мне с первого раза очень сильно понравилось. С тех пор я начала заниматься с ней каждый раз, когда она приезжала в Краснодар, а позже переехала к ней в Москву. Сначала жила по несколько дней там и по несколько дней в Краснодаре, а потом переехала в Москву насовсем.

— У тебя в соцсетях есть видео, где ты занимаешься хореографией с Алексеем Железняковым. Давно с ним знакома, нравятся его уроки?

— Я с ним достаточно давно знакома. Не вспомню точно, но лет пять уже знакома, возможно, даже больше. Его занятия мне очень нравятся, мы также работаем с ним над программами в зале. Мне особенно интересно на его уроках джаза. А привела его к нам Софья Анатольевна, и сейчас он ведёт у нас уроки хореографии в группе.

— При этом ты писала в одном из постов, что любишь балет. Давно им занимаешься?

— Я занимаюсь балетом нецеленаправленно, тренируюсь, когда есть время. И на пуантах также стою. Понемногу развиваюсь, но непрофессионально. На пуантах стоять достаточно сложно, стопы сильно устают. Необычно после фигурного катания.

— Балет как-то помогает тебе в фигурном катании?

— Думаю, да. Не занятия на пуантах, а в плане того, чтобы ноги выше поднимать, плюс хореография — корпус раскрепощается, линии тела становятся красивыми. Натянутые руки, ноги.

«Тренер пообещала, что, когда прыгну четверной, подарит мне собаку»

— Как проводишь свободное время? Успеваешь отдыхать?

— Да, успеваю. Люблю гулять со своей собакой Бэкки, читать книги, пазлы собирать деревянные. У меня в соцсетях есть подборка пазлов, которые я собирала.

— А расскажи, как у тебя появилась собака? Долго уговаривала родителей?

— Я давно хотела собаку, с самого детства. У меня никогда раньше её не было. И тренер пообещала, что, когда прыгну четверной, она подарит мне собаку. Правда, так вышло, что она подарила мне собаку на предыдущий день рождения — на 14 лет. Но не в сам день рождения — мы выбрали собаку позже, и она появилась у меня уже в октябре-ноябре. Тогда я ещё не прыгнула четверной, но потом вскоре прыгнула и, можно сказать, сдержала обещание. А родители против собаки не были.

— А ты берёшь Бэкки на тренировки и соревнования?

— На соревнования раньше брала, но в прошлом году она была щенком, с ней было легко, а в этом она подросла и уже не маленькая. Так что не знаю, буду ли брать её с собой. Может быть, и возьму на соревнования, но на каток вряд ли. Вообще, на тренировки я её не беру, она ждёт меня дома. Ей нечего делать на катке, она бы скучала. А так она дома, играет с игрушками.

Алина Горбачева Фото: Из личного архива

— Ты также ходишь на уроки верховой езды. Не думаешь заняться этим серьёзно после окончания карьеры в фигурном катании?

— Уроки нечасто, но беру. Я занималась верховой ездой в детстве до фигурного катания, а потом и параллельно. Не профессионально, а скорее на любительском уровне, и у меня неплохо получалось. Заняться верховой ездой после фигурного катания — об этом ещё не думала. Но я очень люблю лошадей и кататься на них.

— А можешь поделиться заветной мечтой?

— Выиграть Олимпиаду!