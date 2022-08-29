Фигуристка Горбачёва: тренер пообещала, что, когда прыгну четверной, подарит мне собаку

Российская фигуристка Алина Горбачёва рассказала об обещаниях тренера и ответила на вопрос, берёт ли на соревнования свою собаку.

«Как у меня появилась собака? Я давно хотела собаку, с самого детства. У меня никогда раньше её не было. И тренер пообещала, что, когда прыгну четверной, она подарит мне собаку. Правда, так вышло, что она подарила мне собаку на предыдущий день рождения — на 14 лет. Но не в сам день рождения — мы выбрали собаку позже, и она появилась у меня уже в октябре-ноябре. Тогда я ещё не прыгнула четверной, но потом вскоре прыгнула и, можно сказать, сдержала обещание. А родители против собаки не были.



Беру ли Бэкки на тренировки и соревнования? На соревнования раньше брала, но в прошлом году она была щенком, с ней было легко, а в этом она подросла и уже не маленькая. Так что не знаю, буду ли брать её с собой. Может быть, и возьму на соревнования, но на каток вряд ли. Вообще, на тренировки я её не беру, она ждёт меня дома. Ей нечего делать на катке, она бы скучала. А так она дома, играет с игрушками», — сказала Алина Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.