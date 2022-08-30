«Ну, вообще я». Константинова — о том, кто ей больше нравится из российских фигуристок
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Российская фигуристка Станислава Константинова, выступающая в женском одиночном катании, ответила на вопрос, кто ей больше всего нравится из российских фигуристок.
«Кто больше нравится из наших фигуристок?» — спросил один из подписчиков в социальной сети. «Ну, вообще я», — ответила Станислава Константинова.
22-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), а также медалистка «челленджеров»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018). Также она серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.
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