Даня Милохин рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой

Тиктокер и блогер Даня Милохин ответил на вопрос об отношениях с двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Евгенией Медведевой, с которой выступал в шоу «Ледниковый период». Пара завершила сезон поцелуем.

«Честно скажу, ничего бы не получилось, если бы у нас не было взаимной симпатии друг к другу. 100 процентов. У нас бы не вышел тандем, мы не такие крутые актёры, чтобы играть какие-то чувства или что-то ещё, но мы не встречались.

Почему решили поцеловаться на шоу? Мне объяснил Авербух, что в первую очередь, мы шоумены, а это шоу. Мы должны закончить шоу, люди ждут этого. Я отказывался, честно. Я говорил: «Ребят, это очень жёстко. Если мы сейчас поцелуемся, я не знаю, к чему это приведёт, как люди отреагируют, не знаю, что будет». Он говорит: «Нет, Дань, тебя должно волновать только то, как ты закончишь шоу. Шоу должно закончиться именно так». И он вот этим языком своим очень умеет уговаривать. Просто тиран, нас держал в плену (смеётся). Авербух умеет уговаривать, и я подумал, что разумно звучит то, что он говорит», — сказал Милохин в интервью Анастасии Ивлеевой на её YouTube-канале.