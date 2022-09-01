Елизавета Туктамышева показала фотографии в купальнике с эстонской фигуристкой

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии в купальнике. Также на снимках присутствует эстонская фигуристка Синдра Крииса.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.
Елизавета Туктамышева на тренировке исполнила тройной аксель:
- 1 сентября 2022
-
16:55
-
16:01
-
13:50
-
13:30
-
13:04
-
12:24
-
10:50
-
10:20
-
09:57
-
09:50
- 31 августа 2022
-
23:18
-
23:02
-
22:30
-
21:31
-
20:06
-
17:50
-
12:41
-
10:14
-
00:50
- 30 августа 2022
-
22:18
-
21:51
-
20:04
-
18:18
-
17:55
-
17:40
-
16:09
-
13:39
-
13:29
-
12:35
-
11:44
-
10:43
- 29 августа 2022
-
23:49
-
22:35
-
19:20
-
18:40