Почти 100 трикселей за 40 турниров. Туктамышеву пора вписать в книгу рекордов!

Елизавета Туктамышева — самая крутая трикселистка в истории фигурного катания. Не далёк час, когда она продемонстрирует сотую попытку наиковарнейшего прыжка, приручить который не удалось даже Алёне Косторной, несмотря на идеальный с ним первый сезон во взрослых.

Случай же Лизы рушит все стереотипы. Она начала прыгать триксель в 18 лет, потом потеряла его без особой надежды на возвращение, а затем феерично вернула и с каждым годом повышает стабильность.

Её исполнение тройного акселя пора заносить в книгу рекордов. И побить это достижение будет очень непросто.

«Чемпионат» подготовил подробную статистику трикселей Туктамышевой в рубрике «Холодный расчёт».

Коварный элемент

Елизавета Туктамышева пробовала тройной аксель ещё в детстве, однако целенаправленно изучать его для исполнения на соревнованиях начала позже. Триксель стал для неё коронным элементом уже во взрослой карьере. Впервые Лиза рискнула сделать его на турнире Bavarian Open в феврале 2015 года, когда ей было 18 лет. Она выступила там только в короткой программе: таков был план Алексея Мишина по отработке нового элемента. И хотя тогда Лиза не сумела приземлить триксель, это помогло ей более уверенно подойти к чемпионату мира в Шанхае. Именно к нему она с Мишиным готовила приятный сюрприз для болельщиков и мощное оружие против соперниц.

Елизавета Туктамышева, ЧМ-2015 Фото: РИА Новости

План Мишина сработал: на китайский лёд перед короткой программой Лиза выходила уверенно. Кататься с акселем в три с половиной оборота для неё было не в новинку. Также уверенно Лиза исполнила и сам прыжок: на этот раз чисто. В нужном месте и в нужное время. В произвольную программу тройной аксель Лиза вставила на командном чемпионате мира и сразу исполнила его чисто.

В следующем соревновательном году Лизу, к сожалению, преследовали ошибки и падения на тройном акселе. Переходить в ранг стабильных элементов он никак не хотел. В сезоне-2016/2017 она полностью отказалась от коварного элемента, и даже приближение Олимпиады в Пхёнчхане не помогло его возродить. Лиза безуспешно пыталась кататься с ним на соревнованиях за несколько месяцев до Игр, а на чемпионате России — 2018 снова убрала из контента. Но облегчённый набор прыжков всё равно не принёс ей заветную олимпийскую путёвку.

Пора было решать: быть трикселю или не быть. Лиза выбрала «быть».

78% приземлений сольного трикселя

Не пройдя отбор на Олимпиаду-2018, Лиза так подготовилась к старту нового четырёхлетнего цикла, что её было просто не узнать. На всех турнирах, кроме первого, она шла на тройной аксель в обеих программах. То более удачно, то менее, но главное, она установила себе чёткую планку — всегда кататься с тройным акселем и в короткой, и в произвольной программах.

С тех пор она ни на одном соревновании не давала себе послаблений. Два трикселя — её минимальный набор на старте. В основном же с появлением в её арсенале каскада тройной аксель — двойной тулуп она прыгала по три трикселя за два проката.

Прыжки Туктамышевой Фото: «Чемпионат»

Сольных попыток тройного акселя у Лизы за восемь сезонов с момента его дебюта набралось много: 71 прыжок. И не забываем, что в одном из этих восьми сезонов Императрица полностью отказалась от трикселя. То есть по факту она откатала с ним семь сезонов. Так что цифра очень крутая. Чисто на плюсовые надбавки (GOE) Лиза приземлила бóльшую часть прыжков — 30, с ошибками — ещё 25. На этом фоне падений у неё было не то что бы много: всего 15. Ну, и одна бабочка, которая крайне неожиданно произошла на Кубке Первого канала в 2021 году. Но это просто лишнее доказательство степени коварности трикселя, ведь последние годы форма у Лизы отменная.

В процентах картина успешности трикселей у Лизы представляет следующее соотношение: 43%— 35%— 21% — 1% (чистые прыжки — прыжки с ошибками — падения — «бабочки»). При этом процент приземлений, пусть и с ошибками, у неё очень велик — 78%. Это показатель того, что Лиза умеет бороться за свои тройные аксели и делает это весьма успешно.

Единственное падение с каскада

Кроме сольного тройного акселя, Лиза с сезона-2019/2020 прыгает на соревнованиях в произвольной программе каскад тройной аксель — двойной тулуп. Такое усиление контента она предприняла как раз к выходу во взрослые суперъюниорок Тутберидзе: Трусовой, Щербаковой и Косторной. Лиза приземлила каскад с трикселем на старте с небольшой помаркой с первой же попытки. И снова неуклонно следовала избранному пути, за исключением двух соревнований: чемпионата России — 2020 в Красноярске и этапа Кубка России в Сочи осенью 2021-го.

Статистика тройного акселя Елизаветы Туктамышевой за всю карьеру Фото: «Чемпионат»

На чемпионате России она замахнулась в произвольной на четверной тулуп, ради которого и убрала один триксель. К сожалению, после падения с квада она допустила грубую ошибку на трикселе, хотя устояла.

Этап же Кубка России в Сочи был её первым стартом после межсезонья с карантином, поэтому Лиза ограничилась одним тройным акселем в обеих программах. Эти два турнира — единственные, где она за последние три года каталась с одним тройным акселем в произвольной. На всех остальных стартах фигуристка демонстрировала по два трикселя в произвольной.

Всего Лиза выполнила за три сезона 17 каскадов тройной аксель — двойной тулуп: 11 — на плюсовые GOE (65%), в пяти допустила ошибки и лишь на одном упала. Падение настигло Лизу на чемпионате России — 2021, к которому она не успела набрать форму после болезни. Она могла облегчить контент и заменить рискованный каскад, но не стала этого делать. Пошла на максимум.

Лизу пора заносить в книгу рекордов

С тройным акселем Лиза откатала уже 40 соревнований. В общей сложности на её счету 88 попыток, 41 из них — чистая. Это почти 50%. Падений наблюдалось немного — 16. Единственная необъяснимая «бабочка» и ещё 30 приземлённых прыжков с ошибками разного рода. Опять же это цифры взрослой спортсменки. Цифры спортсменки, которая приручает тройной аксель на протяжении восьми лет. До конца приручить этого «зверя» вряд ли возможно. Уж больно коварный прыжок. Приходит и уходит без предупреждения. Но если кому и удалось договориться с ним о прочном союзе, то это нашей несравненной Императрице. Чем дальше она заходит в своей спортивной карьере, тем покорнее ведёт себя триксель.

Елизавета Туктамышева, Кубок Первого канала — 2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В олимпийском сезоне Лиза упала с тройного акселя всего один раз. Но по драматичному стечению обстоятельств — в самый ответственный момент: на чемпионате России — 2022, где определялись обладатели путёвок на Олимпиаду в Пекин. При этом из 11 сольных трикселей в олимпийском сезоне она чисто выехала семь прыжков, а из шести каскадов с тройным акселем допустила ошибку только на одном. В спорте — как в жизни. Всякое бывает.

Вместе с тройным акселем Лиза познала моменты счастья и горечи. Но никому из фигуристок в истории ещё не удавалось так долго не просто сохранять, а укреплять с ним отношения. Очень скоро Лиза доберётся до сотой попытки тройного акселя на соревнованиях и к 50-му чистому приземлению.

Может, пора оформить всё это официальным рекордом и увековечить Елизавету Туктамышеву как самую долгоиграющую трикселистку в истории?