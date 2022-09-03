Александра Трусова трогательно поздравила Марка Кондратюка с днём рождения

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова поздравила возлюбленного, олимпийского чемпиона 2022 года в командном турнире Марка Кондратюка, с днём рождения. Сегодня, 3 сентября, Кондратюку исполнилось 19 лет.
«С днём рождения, Марк», — подписала совместное фото Трусова, добавив эмодзи «сердце» и «смайлик с поцелуем».
Фото: из личного архива Александры Трусовой
Об отношениях Трусовой и Кондратюка стало известно после Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Фигуристы часто выкладывают совместные фото и проводят отдых вместе.
Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе, откуда на сезон-2020/2021 она уходила в академию Евгения Плющенко. В произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине Трусова приземлила пять четверных прыжков, но по сумме двух программ уступила в борьбе за золотую медаль соотечественнице Анне Щербаковой.
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