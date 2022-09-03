«Поддерживаем связь со льдом». Алёна Косторная посетила матч СКА — «Салават Юлаев»

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная посетила матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Салават Юлаев».
В своём телеграм-канале Алёна опубликовала фото с подругой на фоне ледовой арены. В одежде девушек присутствует атрибутика СКА, и в руках они держат веера с эмблемой клуба.
«Поддерживаем связь со льдом», — подписала снимок Косторная.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алёны Косторной.
Ранее тренер Косторной Елена Буянова сообщила, что в понедельник, 5 сентября, фигуристка будет госпитализирована на операцию в связи с травмой бедра. У Алёны диагностирован разрыв вертлужной губы. Операция несколько раз откладывалась.
В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.
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