Евгения Медведева оригинально поздравила Марка Кондратюка с 19-летием

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева поздравила олимпийского чемпиона в команде Марка Кондратюка с 19-летием. День рождения фигурист празднует 3 сентября.

На своей странице в соцсети Медведева опубликовала видео совместной с Кондратюком танцевальной импровизации.

Кондратюк стал известен в сезоне-2020/2021 как фигурист, заставивший плакать Медведеву. Марк выступал за команду Евгении на Кубке Первого канала. Юный фигурист невероятно эмоционально и качественно исполнил произвольную программу. После его проката в объектив камер попало лицо Медведевой со слезами счастья на глазах. В сезоне-2021/2022 Кондратюк подтвердил право России на третью олимпийскую квоту, выиграл чемпионат страны и первенство Европы, а на Играх в Пекине помог национальной сборной завоевать командное золото.