Гулял по кладбищу и чуть не проспал Олимпиаду. Необычные истории из жизни Марка Кондратюка

Олимпийский чемпион не раз попадал в смешные, а то и абсурдные ситуации. Что же происходило с фигуристом за 19 лет жизни?

Олимпийскому чемпиону Марку Кондратюку исполнилось 19 лет. В столь юном возрасте фигурист успел достичь огромных высот и смог заслужить любовь всей страны. Творческий и амбициозный, он шёл напролом к своей цели, несмотря на трудности и скепсис критиков, и делал это с улыбкой на лице. Отличительной чертой Марка является то, что к своим неудачам и ошибкам он относится философски и старается во всём находить положительные моменты. Ведь проще пережить кризис, когда тебе весело и легко.

Ученик Светланы Соколовской не раз оказывался в смешных, а порой и по-настоящему абсурдных ситуациях. Зато это показывает, что он живой человек с реальными эмоциями.

В день рождения олимпийского чемпиона вспоминаем самые необычные истории из его жизни.

Забавное сравнение с Плющенко

До того, как стать лидером российского мужского одиночного катания и взобраться на вершину пьедестала Олимпийских игр, Марк Кондратюк прошёл непростой путь от неизвестного фигуриста до человека, который может своим прокатом довести Евгению Медведеву до слёз. Удивительно, но до 2020 года ученик Светланы Соколовской не блистал в спорте, оставаясь в тени. У него имелись проблемы с прыжками, и о стабильности можно было лишь мечтать.

Просмотр в ЦСКА на заре карьеры и вовсе едва не обернулся провалом. По словам Марка, он упал 20 раз подряд, но всё равно был принят Светланой Владимировной, которая заметила в неловком мальчике потенциал, отметив его твёрдый характер. Хотя и без шуток на эту тему не обошлось: предыдущие наставники Кондратюка дали ему забавное прозвище, ставшее производным от фамилии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Что касается меня в 2,5 года, то я сразу упал, как вышел на лёд. Некоторые в этом возрасте хоть как-то стоят, а я сразу завалился. Это мне потом рассказывали. За падения тренер меня прозвал ПлюХщенко. Да-да, именно Плющенко с буквой Х. Такой юмор у него был», — рассказывал Марк Sport24.

Странная стрижка и разбитый магнитофон

Творческая натура спортсмена не раз давала о себе знать. Однажды Кондратюк попал в безвыходную ситуацию, когда перед олимпийским сезоном решил сменить имидж. Его новая причёска вызвала бурные дискуссии среди болельщиков, но реакция его тренера Светланы Соколовской превзошла все ожидания.

«За день до отъезда с Кондратюком в Оберстдорф захожу с магнитофончиком на лёд, как обычно. И вижу Марка со стрижкой Тараса Бульбы. Подстригся, так сказать, перед вылетом. А у нас в Оберстдорфе, считай, первый выход в люди, «Иисуса Христа» катать.

Меня как кипятком обдало. Марк подъезжает к борту: «Здра…» — увидел моё лицо, смотрю — в следующую секунду он уже в дальнем углу катается. У меня истерика, ору, не могу остановиться. Швырнула магнитофон на лёд, тот вдребезги… Я ещё подумать успела, пока магнитофон, как в замедленной съёмке, надо льдом летел: ну он-то в чём виноват?» — делилась воспоминаниями наставница в интервью RT. Зато, как она сказала, тренировка прошла бесподобно, и даже Тарас Бульба в образе Христа никого не смутил.

Марк Кондратюк Фото: РИА Новости

Прогулка по кладбищу перед соревнованиями

Своим главным недостатком Марк называет лень. В это трудно поверить, учитывая, как много тренируется фигурист, чтобы достичь столь высоких результатов, однако доля правды в этом всё же есть. Если есть возможность решить проблему более простым способом, то Кондратюк сделает это. Даже если это будет значить пойти в шесть утра на прогулку по кладбищу в преддверии соревнований. Олимпийский чемпион рассказывал, что срезал путь перед турниром в Польше, идя между могилами, на которых стояли свечи, освещающие ему дорогу.

Забытый костюм и пять ключей от номера

Также фигурист говорил о своей рассеянности. Доходило до смешного: Кондратюк неоднократно забывал вещи в отелях, в том числе и ключи от номера, поэтому завёл привычку брать по пять экземпляров. Одной из самых больших потерь стал костюм, оставшийся в автобусе. Марку пришлось бежать до следующей остановки, чтобы забрать его, — благо фигурист помнил маршрут.

Однако, как показала практика, забыть спортсмен может вообще что угодно. Даже самый важный атрибут в жизни всех фигуристов — коньки. Год назад такое произошло в Тольятти: Марк вспомнил о пропаже только в гостинице и с тренерами поехал на каток возвращать утерянное.

Марк Кондратюк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Едва не проспал Олимпиаду

Самое прекрасное в Марке — это то, что он умеет признавать свои слабости. Спортсмен не машина и не может всё время быть идеальным. В случае Кондратюка это означает, что иногда он… просыпает тренировки. Сам фигурист шутит, что это случается с ним раз в четыре года, поэтому надо опасаться. Вот только в Пекине перед командным турниром воспитанник ЦСКА и правда заснул крепким сном и рисковал пропустить собственное выступление на Олимпиаде.

«Спал хорошо, меня будили. Мы вставали в четыре утра. Я хорошо знаю себя и понимал, что не встану. Точнее, так: могу встать, а могу и не встать. У меня на Играх было четыре проката: по будильнику я проснулся один раз на произвольную в личном турнире. Отдавал ключ нашему врачу и оставлял дверь открытой — он меня будил. Я правда мог проспать. Это была бы феерия», — откровенничал Марк со Sport24.

Как же хорошо, что всё обошлось и мы увидели его фантастические прокаты на китайском льду!

«У нас что, новая постановка, сынок?»

Любовь Кондратюка к импровизации известна всем поклонникам фигуриста. Неумолимое желание творить побуждает его экспериментировать, и, пожалуй, делает Марк это лучше всех. Правда, иногда его перформансы становятся сюрпризом даже для его тренеров, из чего рождаются по-настоящему комические ситуации. Светлана Соколовская была обескуражена поведением ученика, который изменил дорожку шагов на чемпионате Европы, припав на одно колено. Привыкшая к выходкам Марка наставница всё равно не смогла сдержать эмоций и в шутку отчитала спортсмена.

«У нас что, новая постановка, сынок?» — спросила она, в ответ на что будущий чемпион смущённо улыбнулся.

«Тут был бездарный вандал»

Интересна жизнь чемпиона России и Европы и за пределами катка. Нестандартное творчество Кондратюка привлекает внимание поклонников. Он пишет стихи, рисует картины и делает это в своём особенном стиле. Также фигурист занимается уличной росписью. Самой известной его работой в этом жанре стало послание на одной из улиц Москвы: «Тут был бездарный вандал».

Естественно, были и те, кто не понимал подхода Марка к искусству. Была и критика, и попытки отговорить от творчества, но фигурист оставался верен себе. В 19 лет он смог достичь огромных высот и заслужил любовь всей страны. Причём этот путь спортсмен напророчил себе сам, когда написал стихотворение, идеально описывающее то, что так нравится миллионам людей в Марке:

«Порхая собакой по небу-норе,

Открыл для себя откровение чувств.

Веслом сплавляясь вниз по реке,

Я самый невинный наследник искусств».