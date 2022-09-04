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«Люблю эту девочку». Елизавета Туктамышева оценила тройной аксель японки Мао Шимады

«Люблю эту девочку». Елизавета Туктамышева оценила тройной аксель японки Мао Шимады
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Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева отреагировала на тройной аксель в исполнении японской фигуристки Мао Шимады, которая ранее выиграла этап юниорской серии Гран-при в Остраве (Чехия), набрав 212,65 балла.

Напомним, тройной аксель – коронный прыжковый элемент Туктамышевой.

«Люблю эту девочку», — написала Туктамышева в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смайлик с глазами-сердечками» и «аплодисменты».

25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). В текущем сезоне российские фигуристки отстранены от международных соревнований.

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