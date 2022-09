Дмитрий Алиев блестяще показал короткую программу на прокатах в Санкт-Петербурге

Чемпион Европы – 2020 российский фигурист Дмитрий Алиев представил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге новую короткую программу на сезон-2022/2023. Во время выступления Алиев прыгнул четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и тройной аксель, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова. Ученик Евгения Рукавицына катался под песню Уитни Хьюстон I will always love you в исполнении Чейза Холфелдера.

Кроме золота чемпионата Европы – 2020, в активе 23-летнего Алиева серебро континентального первенства – 2018 и золото чемпионата России – 2020. Также Дмитрий — победитель финала юниорской серии Гран-при 2016 года, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2017) и бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр — 2016.