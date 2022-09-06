Макар Игнатов объяснил ошибки в короткой программе частой поломкой коньков

Серебряный призёр чемпионата России – 2021 в мужском одиночном катании российский фигурист Макар Игнатов объяснил ошибку при приземлении с четверного риттбергера на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

Программа ученика Евгения Рукавицына поставлена на композицию So Far — Olafur Arnalds Feat. Arnor Dan.

«За последний месяц вторые новые коньки. Они тесные, стопы офигевают немного. Прокатом не особо доволен, но для первого проката перед зрителями нормально. Это тренировка, но на таком стрессняке, ближе к соревновательному состоянию.



Коньки ломаются у меня постоянно, надо уже предложить скидку для постоянных клиентов. Определённые проблемы есть с поставкой инвентаря из-за ситуации. Но лучше задавать вопросы про это представителям магазинов. Что-то у нас есть.

Новая программа? Лиричненькая, в таком стиле я ещё не катал. Сильно измениться в хореографии сложно, движения у всех спортсменов характерные. Но стараемся добавлять что-то новое.



Мотивация в этом сезоне? Стать лучшей версией самого себя. Надеюсь, в какой-то момент будет возможность выступать на международной арене, чтобы выйти и показать хороший уровень», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.