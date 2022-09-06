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Ученица Плющенко выиграла первенство Москвы

Ученица Плющенко выиграла первенство Москвы
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Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Мария Мазур выиграла первенство Москвы среди юниоров. Второй стала Елизавета Куликова из ЦСКА, третьей – ещё одна ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина.

Отметим, что после короткой программы Мазур занимала только четвёртое место. Но лидировавшая Любовь Рубцова неудачно откатала произвольную программу и в итоге опустилась на пятую строчку.

Фигурное катание. Первенство Москвы
Юниорки

1. Мария Мазур – 209,23.
2. Елизавета Куликова – 204,55.
3. Вероника Жилина – 199,72.
4. Милана Лебедева – 198,24.
5. Любовь Рубцова – 196,26.
6. Мария Захарова – 196,02.
7. Мария Гордеева – 195,98.
8. Анастасия Зинина – 194,10.
9. Мария Агаева – 187,90.
10. Варвара Кравчина – 187,44.

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