Ученица Плющенко выиграла первенство Москвы

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Мария Мазур выиграла первенство Москвы среди юниоров. Второй стала Елизавета Куликова из ЦСКА, третьей – ещё одна ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина.

Отметим, что после короткой программы Мазур занимала только четвёртое место. Но лидировавшая Любовь Рубцова неудачно откатала произвольную программу и в итоге опустилась на пятую строчку.



Фигурное катание. Первенство Москвы

Юниорки

1. Мария Мазур – 209,23.

2. Елизавета Куликова – 204,55.

3. Вероника Жилина – 199,72.

4. Милана Лебедева – 198,24.

5. Любовь Рубцова – 196,26.

6. Мария Захарова – 196,02.

7. Мария Гордеева – 195,98.

8. Анастасия Зинина – 194,10.

9. Мария Агаева – 187,90.

10. Варвара Кравчина – 187,44.