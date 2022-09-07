Лайшев — о попытке поджечь «Хрустальный»: только ненормальный человек мог такое сделать

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о поджоге спортивного комплекса «Хрустальный», где занимаются подопечные заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«Подробностей никаких не знаю. Хочется попросить и призвать сбавить ажиотаж фанатов фигурного катания, любителей этого вида спорта к нашим девчонкам, к Тутберидзе, к «Хрустальному», чтобы не было такого. Понятно, что только психически ненормальный человек мог это сделать.
Искусственно созданное после Олимпиады ненормальное внимание: следят за каждым взглядом и движением девчонок, куда пошли, куда поехали.
Не ожидал, что в таком виде спорта в детско-юношеской школе может такое происходить, вокруг этого здания. Там тренируется много детей — надо было додуматься такое учинить. Не помню таких случаев, никогда не было такого», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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