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Лайшев — о попытке поджечь «Хрустальный»: только ненормальный человек мог такое сделать

Лайшев — о попытке поджечь «Хрустальный»: только ненормальный человек мог такое сделать
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о поджоге спортивного комплекса «Хрустальный», где занимаются подопечные заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Подробностей никаких не знаю. Хочется попросить и призвать сбавить ажиотаж фанатов фигурного катания, любителей этого вида спорта к нашим девчонкам, к Тутберидзе, к «Хрустальному», чтобы не было такого. Понятно, что только психически ненормальный человек мог это сделать.

Искусственно созданное после Олимпиады ненормальное внимание: следят за каждым взглядом и движением девчонок, куда пошли, куда поехали.

Не ожидал, что в таком виде спорта в детско-юношеской школе может такое происходить, вокруг этого здания. Там тренируется много детей — надо было додуматься такое учинить. Не помню таких случаев, никогда не было такого», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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