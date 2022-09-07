Коляда без четверных откатал новую произвольную программу под «Танго в сумасшедшем доме»

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде Михаил Коляда на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге представил новую произвольную программу. Коляда катается под композицию «Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке. Постановщиком программы является Илья Авербух.

Показывая программу в Санкт-Петербурге, Коляда, занимающийся в группе Алексея Мишина, не стал исполнять прыжки в четыре оборота. Михаил выполнил тройной лутц, тройной тулуп, тройной аксель с ошибкой на выезде, тройной риттбергер, на следующем акселе он сделал «бабочку», потом прыгнул тройной тулуп и каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.

27-летний Коляда — серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира — 2018, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2017, 2018), бронзовый призёр финала Гран-при (2017), трёхкратный чемпион России (2017, 2018, 2021).