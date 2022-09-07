«У испанцев все движения резкие, самоуверенные». Пётр Гуменник — о новой программе

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в мужском одиночном катании российский фигурист Пётр Гуменник рассказал о новой произвольной программе на музыку Хоакина Родриго Concierto de Aranjuez, которую он представил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.



«Программа «Аранхуэс» под испанскую музыку. Нашёл мне её Николай Морозов. Был другой вариант, я уже почти на него согласился, но тут Николай Александрович включает мне «Аранхуэс», и я сказал, что под него лучше всего будет. Поставили хорошо шаги, дорожки, переходы различные, но рук не хватало. Я сначала поехал в Новогорск на сборы и там катался с группой, в которой Артур Даниелян раньше катался, и там хореограф очень хорошо мне помогал. Потом поехал в «Сириус», там Елена Чайковская ставила, потом вернулся из «Сириуса», и Николай Юрьевич Морошкин продолжал оттачивать эту программу, так что её со всех сторон… Я даже не то что что-то новое стараюсь привнести, а как-то себя через эту музыку раскрыть, чтобы она работала как призма, а не как основа моего катания.



Мне нравится кататься в таком стиле, это помогает быть более собранным. У испанцев все движения резкие, самоуверенные, это помогает самому собраться.



Форму совершенно не до конца набрал. Прыжки отдельно я ещё более-менее хорошо прыгаю, а в программе у меня в произвольной получается, что первая половина элементов, потом вращения, дорожка и вторая половина элементов. И вот я половины этих элементов по отдельности тренировал. Но всё по плану идёт, всё по графику. Когда начнутся соревнования, я уже буду подготовлен катать всё целиком», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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