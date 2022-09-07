«Мы уже антиквариат». Мишина и Галлямов — о новой короткой программе

Чемпионы мира 2021 года в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали чистое исполнение новой короткой программы на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

Подопечные Тамары Москвиной катались под Второй вальс Дмитрия Шостаковича. Анастасия и Александр показали короткую программу в день, когда юниорские пары выступали с произвольными. Их одногруппники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский участия в прокатах не принимали.

Галлямов: Конечно, мы рады нашим прокатам, но знаем, что нужно нарабатывать дальше. Мы уже посовещались с техническими специалистами, они нам посоветовали, что нужно улучшать, и дальнейшая работа у нас, конечно, имеется, знаем, что нужно нарабатывать, что нужно учить новое, добавлять и будем готовиться к открытым прокатам сборной России.



Мишина: Почему решили во второй день с короткой программой выступать? Мы решили пойти нестандартным путём.



Галлямов: Бывают на то причины, всё равно все увидели. Мы надеемся, что все остались довольны нашим прокатом, и мы также очень рады, что всё задуманное получилось.



Планируем ли в Москве презентацию произвольной? Да, это уже буквально через две-три недели. Нам ещё чуть-чуть осталось её наработать, вкатать, чтобы можно было представить в целиковом виде.



Мишина: Москвина любит шутить, что эта программа из каменного века? Ну, для парного катания мы, в общем-то, тоже уже каменный век, у нас больше юниорских пар. Сколько, семь сегодня выступало? Мы уже антиквариат.



Галлямов: Редкий вид. Конечно, у нас программы не каменный век, потому что классика, она вечная, на то она и есть классика.



Не скучаем ли по Бойковой и Козловскому? Мы с ними каждый день видимся, соревнуемся. Сегодня их нет, завтра они будут. Для нас важно прокатать программу, важно получить эмоции, и нам своей работы хватает.