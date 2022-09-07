Мишина и Галлямов объяснили, почему оставляли «Эсмеральду» на олимпийский сезон

Чемпионы мира 2021 года в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, почему два сезона подряд, в том числе на Олимпийских играх в Пекине, выступали с короткой программой «Эсмеральда». На сезон-2022/2023 подопечные Тамары Москвиной поменяли обе программы.



«Что для нас тяжелее по ощущениям: короткая или произвольная? Сложно было всё, потому что в том году мы меняли одну программу, а другую оставили, «Эсмеральду», и было проще, потому что одну программу наработали, и, в принципе, всё. А в этом году мы решили поменять две, и это правильное решение, я считаю. Усложнили себе задачу в два раза.



В прошлом году мы думали, пробовали кататься под разную музыку, но поняли, что на олимпийский сезон выигрышную программу лучше оставить, потому что насчёт новой мы не знали, пойдёт или не пойдёт, а «Эсмеральда» у нас получилась хорошей», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.



«Всем понравилась эта программа, начиная с открытых контрольных прокатов, которые были в 2020 году. Я до сих пор помню, как зал принял эту программу. В конце весь зал чуть ли не вставал, и все остались довольны. Конечно, наверное, нельзя было не поменять эту программу, чтобы порадовать зрителей», — сказал Галлямов.

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