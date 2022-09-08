Кореянка Джиа Шин лидирует после короткой программы на Гран-при среди юниорок

Фигуристка из Южной Кореи Джиа Шин занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниорок в Риге (Латвия). На второй строчке – американка Сохо Ли, третье место занимает японская фигуристка Ами Накаи.

Фигурное катание. Гран-при среди юниорок. Рига, Латвия

Короткая программа



1. Джиа Шин (Южная Корея) – 70,41 балла.

2. Сохо Ли (США) – 64,06.

3. Ами Накаи (Япония) – 63,87.

4. Кимми Репонд (Швейцария) – 58,88.

5. Инга Гургенидзе (Грузия) – 58,80.

6. Чжи Хён Хван (Южная Корея) – 58,01.

7. Жюстин Миклет (Канада) – 57,85.

8. Никола Фомченкова (Латвия) – 55,79.

9. Нелла Пелконен (Финляндия) – 53,74.

10. Джейд Ховин (Бельгия) – 53,05.

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