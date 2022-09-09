Украинский танцевальный дуэт занимает третье место после ритм-танца на юниорском Гран-при

Украинский танцевальный дуэт Мария Пинчук/Микита Погорелов после ритм-танца занимает третье место на этапе юниорского Гран-при в Риге (Латвия). Лидируют канадцы Сандрин Готье/Кентен Тирен. На второй строчке пара из Германии Дарья Гримм/Михаил Савицкий.

Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Рига, Латвия

Танцевальные пары. Ритм-танец

1. Сандрин Готье/Кентен Тирен (Канада) – 65,45 балла.

2. Дарья Гримм/Михаил Савицкий (Германия) – 63,05.

3. Мария Пинчук/Микита Погорелов (Украина) – 59,82.

4. Карла Мария Карл/Кай Хоферихтер (Германия) – 58,69.

5. Ванесса Фам/Джонатан Роджерс (США) – 58,36.

6. Грейс Элизабет Вайник/Егор Баршак (Грузия) – 54,79.

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