Украинский танцевальный дуэт занимает третье место после ритм-танца на юниорском Гран-при
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Украинский танцевальный дуэт Мария Пинчук/Микита Погорелов после ритм-танца занимает третье место на этапе юниорского Гран-при в Риге (Латвия). Лидируют канадцы Сандрин Готье/Кентен Тирен. На второй строчке пара из Германии Дарья Гримм/Михаил Савицкий.
Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Рига, Латвия
Танцевальные пары. Ритм-танец
1. Сандрин Готье/Кентен Тирен (Канада) – 65,45 балла.
2. Дарья Гримм/Михаил Савицкий (Германия) – 63,05.
3. Мария Пинчук/Микита Погорелов (Украина) – 59,82.
4. Карла Мария Карл/Кай Хоферихтер (Германия) – 58,69.
5. Ванесса Фам/Джонатан Роджерс (США) – 58,36.
6. Грейс Элизабет Вайник/Егор Баршак (Грузия) – 54,79.
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