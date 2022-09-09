Дуэт из США Смит/Денг выиграл соревнования спортивных пар на этапе юниорского Гран-при

На третьем этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Риге (Латвия), завершились соревнования спортивных пар. Сегодня, 9 сентября, фигуристы выступили с произвольными программами. Итоговый лучший результат показали американцы Кайла Смит и Энди Денг. Вторыми стали канадцы Ава Рэй Кемп и Йонатан Елизаров. Третье место занял ещё один дуэт из Канады – Эшлин Шмитц и Тристан Тейлор.
Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Рига, Латвия
Спортивные пары
1. Кайла Смит/Энди Денг (США) – 137,23 балла.
2. Ава Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (Канада) – 124,73.
3. Эшлин Шмитц /Тристан Тейлор (Канада) – 113,40.
4. Анастасия Сазонова/Джамшид Ташмухамедов (Узбекистан) – 100,06.
5. Алия Аккерман/Тобия Хармс (Германия) – 95,82.
6. Каролина Шан Кампильо/Мигель Мартос (Испания) – 92,03.
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