Евгения Медведева примет участие в активностях на матче КР по футболу «Динамо» — «Ахмат»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в мероприятиях на матче группового этапа Кубка России между московским «Динамо» и «Ахматом» из Грозного, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Матч Кубка России между «Динамо» и «Ахматом» пройдёт во вторник, 13 сентября, в Москве. Начало — в 17:30 мск.

22-летняя Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр – 2018, двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Также на её счету бронза ЧМ-2019 и серебро ЧЕ-2018.

Евгения вернулась в группу Этери Тутберидзе перед сезоном-2020/2021, но с тех пор не участвовала в соревнованиях, а только выступала в ледовых шоу.