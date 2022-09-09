Евгения Медведева примет участие в активностях на матче КР по футболу «Динамо» — «Ахмат»
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в мероприятиях на матче группового этапа Кубка России между московским «Динамо» и «Ахматом» из Грозного, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
Матч Кубка России между «Динамо» и «Ахматом» пройдёт во вторник, 13 сентября, в Москве. Начало — в 17:30 мск.
22-летняя Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр – 2018, двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Также на её счету бронза ЧМ-2019 и серебро ЧЕ-2018.
Евгения вернулась в группу Этери Тутберидзе перед сезоном-2020/2021, но с тех пор не участвовала в соревнованиях, а только выступала в ледовых шоу.
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