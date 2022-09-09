Экс-россиянка Гургенидзе стала 4-й на этапе юниорского Гран-при в Риге
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На третьем этапе серии Гран-при среди юниоров в Риге (Латвия) завершились соревнования девушек в одиночном катании. Победу одержала представительница Южной Кореи Чжи А Син. Второе место заняла американка Сохо Ли, третьей стала Ами Накаи из Японии.
Недавно сменившая гражданство бывшая россиянка Инга Гургенидзе заняла четвёртое место.
Из всех участниц прыгнуть элемент ультра-си (тройной аксель) попыталась только японка Накаи.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 3-й этап. Рига, Латвия
Девушки
1. Чжи А Син (Южная Корея) – 194,68.
2. Сохо Ли (США) – 185,92.
3. Ами Накаи (Япония) – 185,62.
4. Инга Гургенидзе (Грузия) – 180,28.
5. Никола Фомченкова (Латвия) – 169,07.
6. Кимми Репонд (Швейцария) – 168,96.
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